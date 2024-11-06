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Англия
06 ноября 2024, 17:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:53
395
0

Новый тренер МЮ: «Гвардиола намного лучше меня. Но я верю в команду»

Аморим не хочет сравнивать себя с топ-наставником

06 ноября 2024, 17:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:53
395
0
Новый тренер МЮ: «Гвардиола намного лучше меня. Но я верю в команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аморим и Гвардиола

Тренер Рубен Аморим, который в ближайшее время начнет работу с «Манчестер Юнайтед», в последнем матче во главе «Спортинга» одолел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счетом 4:1.

Однако молодой наставник не хочет сравнивать себя с Жузепом Гвардиолой, с которым теперь будет конкурировать в АПЛ.

«Жузеп Гвардиола на этот момент наших карьер намного лучше меня. Однако я верю в свою новую команду. Я начну работать, мы будем развиваться. В МЮ я буду совсем другим – не таким, как в «Спортинге».

«Это будет совсем другой опыт. В ближайшие полгода я не буду ничего делать, а только работать. Никаких развлечений, никаких книг или чего-то такого. Только работа», – сказал Аморим.

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Иван Зинченко Источник: ESPN
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