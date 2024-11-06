Новый тренер МЮ: «Гвардиола намного лучше меня. Но я верю в команду»
Аморим не хочет сравнивать себя с топ-наставником
Тренер Рубен Аморим, который в ближайшее время начнет работу с «Манчестер Юнайтед», в последнем матче во главе «Спортинга» одолел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счетом 4:1.
Однако молодой наставник не хочет сравнивать себя с Жузепом Гвардиолой, с которым теперь будет конкурировать в АПЛ.
«Жузеп Гвардиола на этот момент наших карьер намного лучше меня. Однако я верю в свою новую команду. Я начну работать, мы будем развиваться. В МЮ я буду совсем другим – не таким, как в «Спортинге».
«Это будет совсем другой опыт. В ближайшие полгода я не буду ничего делать, а только работать. Никаких развлечений, никаких книг или чего-то такого. Только работа», – сказал Аморим.
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