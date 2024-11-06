Украина. Премьер лига06 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:26
582
0
Фанаты в ожидании. Выкуплены все билеты на матч Динамо – Полесье
Матч запланирован на 10 ноября в 18:00
06 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:26
582
0
В воскресенье, 10 ноября, состоится поединок 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем».
Противостояние пройдет в городе Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры в 18:00.
Пресс-служба столичного клуба сообщает, что все билеты на поединок выкуплены.
В турнирной таблице «Динамо» занимает первую строчку (29 очков), а вот «Полесье» находится на четвертой позиции (22 балла).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 ноября 2024, 20:40 0
Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 3
Даниэль выбрал соотечественника
Футбол | 06.11.2024, 18:31
Бокс | 06.11.2024, 08:53
Война | 06.11.2024, 16:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2024, 05:08 7
Бокс
Футбол
05.11.2024, 07:40 1
05.11.2024, 07:57 1
05.11.2024, 00:16 2
05.11.2024, 10:49 13
06.11.2024, 02:17 3