Фанаты в ожидании. Выкуплены все билеты на матч Динамо – Полесье

В воскресенье, 10 ноября, состоится поединок 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем».

Противостояние пройдет в городе Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры в 18:00.

Пресс-служба столичного клуба сообщает, что все билеты на поединок выкуплены.

В турнирной таблице «Динамо» занимает первую строчку (29 очков), а вот «Полесье» находится на четвертой позиции (22 балла).