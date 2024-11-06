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Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:26
582
0

Фанаты в ожидании. Выкуплены все билеты на матч Динамо – Полесье

Матч запланирован на 10 ноября в 18:00

06 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:26
582
0
Фанаты в ожидании. Выкуплены все билеты на матч Динамо – Полесье
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 10 ноября, состоится поединок 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и житомирским «Полесьем».

Противостояние пройдет в городе Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры в 18:00.

Пресс-служба столичного клуба сообщает, что все билеты на поединок выкуплены.

В турнирной таблице «Динамо» занимает первую строчку (29 очков), а вот «Полесье» находится на четвертой позиции (22 балла).

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Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полесье билеты
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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