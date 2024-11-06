«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера
Журналист не понимает вызова Валерия Бондаря в национальную команду
Украинский журналист Виктор Вацко поделился своим мнением по поводу состава национальной сборной Украины на заключительные матчи группового этапа в Лиге наций. Виктор не понимает присутствия в национальной команде Валерия Бондаря из «Шахтера».
«Знаете, что я не могу понять? Вот Валерий Бондарь в сборной. Нет, не потому, что он слаб, плох или еще что-то там, нет, не подумайте. Просто я не могу понять, зачем упорно вызывать футболиста, у которого ты не веришь, которому ты не особо доверяешь, на которого ты не слишком рассчитываешь, которого ты не ставишь на матче, и пусть лучше человек дома посидит, с семьей отдохнет, батарейки перезарядить .
Ну, за два года, одну игру Бондарь сыграл. Контроль против Польши, все, четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко – они основные», – сказал Вацко.
Сборная Украины в ноябре проведет два матча в Лиге наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – будут соперничать с Албанией.
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