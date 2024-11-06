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Сборная УКРАИНЫ
06 ноября 2024, 15:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:38
1068
1

«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера

Журналист не понимает вызова Валерия Бондаря в национальную команду

06 ноября 2024, 15:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:38
1068
1
«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Украинский журналист Виктор Вацко поделился своим мнением по поводу состава национальной сборной Украины на заключительные матчи группового этапа в Лиге наций. Виктор не понимает присутствия в национальной команде Валерия Бондаря из «Шахтера».

«Знаете, что я не могу понять? Вот Валерий Бондарь в сборной. Нет, не потому, что он слаб, плох или еще что-то там, нет, не подумайте. Просто я не могу понять, зачем упорно вызывать футболиста, у которого ты не веришь, которому ты не особо доверяешь, на которого ты не слишком рассчитываешь, которого ты не ставишь на матче, и пусть лучше человек дома посидит, с семьей отдохнет, батарейки перезарядить .

Ну, за два года, одну игру Бондарь сыграл. Контроль против Польши, все, четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко – они основные», – сказал Вацко.

Сборная Украины в ноябре проведет два матча в Лиге наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – будут соперничать с Албанией.

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Виктор Вацко Сергей Ребров Валерий Бондарь сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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zzg77
Що ще Ребров зробив не так, як йому вказує Великий Вацко?
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