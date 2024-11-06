Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:02
434
0

Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года

Сергею Чоботенку удалят межпозвоночную грыжу

06 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:02
434
0
Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Футболист житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко ляжет под хирургический нож в ближайшее время. Игрока мучает боль в спине.

Как сообщает Та То Таке, защитнику потребуется удаление межпозвоночной грыжи. В первом круге чемпионата Украины Чоботенко уже не сыграет.

Возможные термины восстановления не сообщаются.

В этом сезоне Чоботенко провел 13 матчей, при этом забив один мяч.

Напомним, что Сергей получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Кривбасса», в котором житомирский клуб одержал победу со счетом 2:1.

По теме:
История продолжается. Полесье отреагировало на запись переговоров арбитров
Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года
Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб
Сергей Чоботенко Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма спины травма операция операция на спине
Андрій Вітренко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2024, 12:52 11
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ

Некоторые болельщики не согласны, что украинец спас «сливочных» от позора

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2024, 05:32 0
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ

Наставник горожан провел пресс-конференцию после поражения в 4-м туре турнира (1:4)

Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Теннис | 05.11.2024, 19:15
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона
Футбол | 06.11.2024, 15:33
«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона
«Не понимал, что делает». Харт обвинил Миколенко в поражении Эвертона
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05.11.2024, 20:40
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 2
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 9
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем