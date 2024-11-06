Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года
Сергею Чоботенку удалят межпозвоночную грыжу
Футболист житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко ляжет под хирургический нож в ближайшее время. Игрока мучает боль в спине.
Как сообщает Та То Таке, защитнику потребуется удаление межпозвоночной грыжи. В первом круге чемпионата Украины Чоботенко уже не сыграет.
Возможные термины восстановления не сообщаются.
В этом сезоне Чоботенко провел 13 матчей, при этом забив один мяч.
Напомним, что Сергей получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Кривбасса», в котором житомирский клуб одержал победу со счетом 2:1.
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