Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года

Футболист житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко ляжет под хирургический нож в ближайшее время. Игрока мучает боль в спине.

Как сообщает Та То Таке, защитнику потребуется удаление межпозвоночной грыжи. В первом круге чемпионата Украины Чоботенко уже не сыграет.

Возможные термины восстановления не сообщаются.

В этом сезоне Чоботенко провел 13 матчей, при этом забив один мяч.

Напомним, что Сергей получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Кривбасса», в котором житомирский клуб одержал победу со счетом 2:1.