Легендарный бразильский футболист представил новую коллекцию одежды
Компания KidSuper объявила о сотрудничестве с Роналдиньо
Модный бренд из Нью-Йорка KidSuper совместно с бразильским футболистом Роналдиньо представили коллекцию одежды.
Владельцы компании объявили, что 8 ноября все экземпляры будут доступны в магазинах одежды. Некоторые образцы были опубликованы в социальных сетях бренда.
KidSuper заявил, что «мечта футбольных болельщиков воплотилась в реальность» – среди нового ассортимента можно будет купить футбольную одежду старой школы, особенно много будет выпущено футболок.
Роналдиньо за свою карьеру провел почти 10 лет в Европе – играл за «ПСЖ», «Милан» и «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico
Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед