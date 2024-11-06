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06 ноября 2024, 15:06 |
337
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Легендарный бразильский футболист представил новую коллекцию одежды

Компания KidSuper объявила о сотрудничестве с Роналдиньо

06 ноября 2024, 15:06 |
337
0
Легендарный бразильский футболист представил новую коллекцию одежды
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Модный бренд из Нью-Йорка KidSuper совместно с бразильским футболистом Роналдиньо представили коллекцию одежды.

Владельцы компании объявили, что 8 ноября все экземпляры будут доступны в магазинах одежды. Некоторые образцы были опубликованы в социальных сетях бренда.

KidSuper заявил, что «мечта футбольных болельщиков воплотилась в реальность» – среди нового ассортимента можно будет купить футбольную одежду старой школы, особенно много будет выпущено футболок.

Роналдиньо за свою карьеру провел почти 10 лет в Европе – играл за «ПСЖ», «Милан» и «Барселону».

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Роналдиньо
Микола Титюк Источник: 90min
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