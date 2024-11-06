Легендарный бразильский футболист представил новую коллекцию одежды

Модный бренд из Нью-Йорка KidSuper совместно с бразильским футболистом Роналдиньо представили коллекцию одежды.

Владельцы компании объявили, что 8 ноября все экземпляры будут доступны в магазинах одежды. Некоторые образцы были опубликованы в социальных сетях бренда.

KidSuper заявил, что «мечта футбольных болельщиков воплотилась в реальность» – среди нового ассортимента можно будет купить футбольную одежду старой школы, особенно много будет выпущено футболок.

Роналдиньо за свою карьеру провел почти 10 лет в Европе – играл за «ПСЖ», «Милан» и «Барселону».