САКА: «Я люблю футбол, я живу футболом»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал о своей любви к футболу, а также о своем стиле лидерства.

«Я люблю футбол, я живу футболом. Когда я прихожу домой, я тоже много смотрю футбол. Я всегда забочусь о своем теле, поэтому, если я свободен, я стараюсь играть.

Эдегор – капитан, а я просто часть группы лидеров. Когда я надеваю повязку, я предпочитаю подавать пример. Я думаю, что важно сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро», – сказал Сака.

Напомним, что 6 ноября «Арсенал» проведет гостевой поединок против миланского «Интера». Начало в 22:00 по киевскому времени.