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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:34
94
0

САКА: «Я люблю футбол, я живу футболом»

Игрок «Арсенала» поделился мыслями перед матчем четвертого тура ЛЧ

06 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:34
94
0
САКА: «Я люблю футбол, я живу футболом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал о своей любви к футболу, а также о своем стиле лидерства.

«Я люблю футбол, я живу футболом. Когда я прихожу домой, я тоже много смотрю футбол. Я всегда забочусь о своем теле, поэтому, если я свободен, я стараюсь играть.

Эдегор – капитан, а я просто часть группы лидеров. Когда я надеваю повязку, я предпочитаю подавать пример. Я думаю, что важно сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро», – сказал Сака.

Напомним, что 6 ноября «Арсенал» проведет гостевой поединок против миланского «Интера». Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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