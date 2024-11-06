Олег ФЕДОРЧУК: «Виктории может не хватить на финише этих потерянных очков»

«Агробизнес» теряет очки третий тур подряд, «Виктория» проигрывает после триумфа в кубковом матче, а в успехе «Пробия» – большая заслуга Ковалюка.

В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольный эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями от матчей Кубка Украины, в котором в следующий этап пробилось сразу две команды ПФЛ.

«За лидерство в УПЛ ведется очень ожесточенная борьба. Из-за этого, а также из-за кубкового статуса соревнования большинство ведущих клубов не смогли выставить свои основные составы на матчи Кубка. Мы видим, что «Виктория», которая прошла ЛНЗ на этом этапе, уже через несколько дней уступила «Мариуполю» в рамках Первой лиги. И этих трех потерянных очков может не хватить в общей итоговой таблице «Виктории», чтобы пробиться в Чемпионскую группу. А вот относительно успеха «Буковины», которая пробилась после большой паузы в такую стадию КУ, то видим, что смена тренера немного всколыхнула команду. Но для справедливости отметим, что Буковине откровенно повезло с жеребьевкой. «Пробий» представляет Вторую лигу, но его было не менее трудно пройти».

Также Федорчук высказал собственное мнение относительно невыразительной игры «Агробизнеса» в последних трех турах. Напомним, что команда Александра Чижевского набрала лишь одно очко в этих матчах.

«Это закономерно, когда ты имеешь ограниченный круг игроков высокого уровня. Когда футболисты играли все матчи почти через не могу и за счет дисциплины, соперник уже начинает изучать команду. К этому же Войтиховский и Пидкивка немного сдали в последних матчах. Но команда уже выполнила фактическую задачу – досрочно пробилась в Чемпионскую группу. Одной победы хватит, чтобы выйти туда с первого места. Эти матчи показывают, что команде надо усиливаться, и Чижевский об этом говорит на пресс-конференциях. Эти поражения играют только на руку тренеру, не надо будет уговаривать руководство искать новых футболистов».

Относительно успешной игры осенью дебютанта Второй лиги «Пробия», то Федорчук считает, что большая заслуга в этом тренерского штаба.

«За успехом «Пробия» в этом сезоне стоит замечательный тренер Владимир Ковалюк. Мы знаем его как очень амбициозного игрока, который играл не в одном профессиональном клубе. Думается мне, что его амбиции не остановятся на Второй лиге. И уже в перспективе увидим то время, когда Ивано-Франковщина будет представлена двумя командами в Первой лиге.

Что бы еще выделил во Второй лиге? Мне очень нравится, когда двойки несмотря на скептицизм многих экспертов, демонстрируют отличные результаты. К примеру «Рух» и «Полесье», они привлекают очень квалифицированных футболистов, что в свою очередь привлекает внимание специалистов и болельщиков. Эти два клуба очень грамотно просчитывают свои следующие шаги, и в будущем это даст им очень хорошие плоды».

Комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о 15-м туре Первой лиги и Открытом турнире Лиги.