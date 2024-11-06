Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Придется кого-нибудь выгнать». Экс-игрок Баварии обратился к Анчелотти
Испания
06 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:58
1930
0

«Придется кого-нибудь выгнать». Экс-игрок Баварии обратился к Анчелотти

Оуэн Харгривз нашел причину неудачных матчей «сливочных»

06 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:58
1930
0
«Придется кого-нибудь выгнать». Экс-игрок Баварии обратился к Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Бывший футболист «Баварии» Оуэн Харгривз поделился своим мнением о текущей ситуации в расположении мадридского «Реала», обратившись к Карло Анчелотти.

«Анчелотти нужно исправлять ситуацию. Ему придется кого-нибудь выгнать.

Они играют слишком открыто. «Милан» и «Штутгарт» владели мячом больше, чем «Реал». Баланс нарушился в позиции Джуда Беллингема. Он все еще пытается найти свое место. Кроме того, многие жалующиеся никогда не пойдут на пользу такому большому клубу, как «Реал», – сказал Оуэн.

Ранее сообщалось, что футболисты «сливочных» недовольны поведением Килиана Мбаппе.

По теме:
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Модрич вошел в историю Реала. Какой рекорд покорил?
Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением
Оуэн Харгривз Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Eurosport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир МИКИТИН: «Шахтер должен набирать свои очки»
Футбол | 06 ноября 2024, 13:47 0
Владимир МИКИТИН: «Шахтер должен набирать свои очки»
Владимир МИКИТИН: «Шахтер должен набирать свои очки»

Бывший игрок сборной Украины отдает предпочтение «горнякам» в противостоянии со швейцарцами

«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
Футбол | 06 ноября 2024, 08:09 6
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов

Украинский вратарь «Реала» пропустил трижды

Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Теннис | 05.11.2024, 19:15
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 48
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 6
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 2
Бокс
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 1
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем