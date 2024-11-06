«Придется кого-нибудь выгнать». Экс-игрок Баварии обратился к Анчелотти

Бывший футболист «Баварии» Оуэн Харгривз поделился своим мнением о текущей ситуации в расположении мадридского «Реала», обратившись к Карло Анчелотти.

«Анчелотти нужно исправлять ситуацию. Ему придется кого-нибудь выгнать.

Они играют слишком открыто. «Милан» и «Штутгарт» владели мячом больше, чем «Реал». Баланс нарушился в позиции Джуда Беллингема. Он все еще пытается найти свое место. Кроме того, многие жалующиеся никогда не пойдут на пользу такому большому клубу, как «Реал», – сказал Оуэн.

Ранее сообщалось, что футболисты «сливочных» недовольны поведением Килиана Мбаппе.