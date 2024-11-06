Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:20
257
1

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Матч 4-го тура состоится 6 ноября в 13:00 в английском городе Боремвуд

06 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:20
257
1
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19

6 ноября состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Янг Бойз» U-19.

Команды сыграют на стадионе «Медоу Парк» в английском городе Боремвуд.

Главный тренер донецкого клуба определился со стартовым составом.

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский.

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

По теме:
Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19 – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Олег ШЕЛАЕВ: «Переход на травяной газон может создать проблемы Янг Бойз»
Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Янг Бойз стартовые составы Алексей Белик Шахтер - Янг Бойз
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 0
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2024, 05:32 0
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ

Наставник горожан провел пресс-конференцию после поражения в 4-м туре турнира (1:4)

МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов
Футбол | 06.11.2024, 11:42
МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов
МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Война | 06.11.2024, 10:10
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Де буде трансляція.?! Дякую. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем