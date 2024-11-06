Лига чемпионов06 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:20
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Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Матч 4-го тура состоится 6 ноября в 13:00 в английском городе Боремвуд
06 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:20
257
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6 ноября состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Янг Бойз» U-19.
Команды сыграют на стадионе «Медоу Парк» в английском городе Боремвуд.
Главный тренер донецкого клуба определился со стартовым составом.
Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский.
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
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