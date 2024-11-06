Альваро МОРАТА: «Когда мы играем как 11 львов на поле, нас тяжело победить»
Испанский форвард доволен победой над «Реалом»
Форвард «Милана» Альваро Мората поделился своими мыслями по поводу уверенной победы над мадридским «Реалом» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов (1:3).
«Это было очень качественное наше выступление, у нас были как тяжелые моменты страдания в обороне, так и яркие ситуации в атаке. У Мадрида отличная команда. Нам нужно было показать много самопожертвования, и все работали вместе очень упорно. Когда мы играем, как 11 львов на поле, нас тяжело победить.
Но мы остаемся на той же рабочей волне – завтра будет обычный тренировочный день, и поэтому мы не должны сейчас запускать фейерверки. Однако мы также отдаем себе отчет в важности победы на этой арене. Я горжусь своей командой сегодня вечером, но всего в 400 км отсюда люди переживают ад, и мне жаль, что я ничем им не могу помочь», – заявил Мората.
Ранее своим мнением о матче поделился главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.
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