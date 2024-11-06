Альваро МОРАТА: «Когда мы играем как 11 львов на поле, нас тяжело победить»

Форвард «Милана» Альваро Мората поделился своими мыслями по поводу уверенной победы над мадридским «Реалом» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов (1:3).

«Это было очень качественное наше выступление, у нас были как тяжелые моменты страдания в обороне, так и яркие ситуации в атаке. У Мадрида отличная команда. Нам нужно было показать много самопожертвования, и все работали вместе очень упорно. Когда мы играем, как 11 львов на поле, нас тяжело победить.

Но мы остаемся на той же рабочей волне – завтра будет обычный тренировочный день, и поэтому мы не должны сейчас запускать фейерверки. Однако мы также отдаем себе отчет в важности победы на этой арене. Я горжусь своей командой сегодня вечером, но всего в 400 км отсюда люди переживают ад, и мне жаль, что я ничем им не могу помочь», – заявил Мората.

Ранее своим мнением о матче поделился главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.