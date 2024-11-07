Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит

Президент «Реала» Флорентино Перес может уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.

Руководство «Реала» считает, что у команды великолепный состав и результаты, которые сейчас показывает «Реал» являются неприемлемыми. Перес сообщил Анчелотти, если мадридский клуб проиграет в следующем матче Ла Лиги против «Осасуны» – итальянский тренер останется без работы.

«Реал» отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков. В Лиге чемпионов «Реал» уже потерпел два поражения в четырех матчах, уступив в последнем поединке «Милану» (1:3).