Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Итальянский тренер покинет свой пост, если «Реал» не победит «Осасуну»
Президент «Реала» Флорентино Перес может уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.
Руководство «Реала» считает, что у команды великолепный состав и результаты, которые сейчас показывает «Реал» являются неприемлемыми. Перес сообщил Анчелотти, если мадридский клуб проиграет в следующем матче Ла Лиги против «Осасуны» – итальянский тренер останется без работы.
«Реал» отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков. В Лиге чемпионов «Реал» уже потерпел два поражения в четырех матчах, уступив в последнем поединке «Милану» (1:3).
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