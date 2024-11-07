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  4. Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Испания
07 ноября 2024, 03:11 |
296
1

Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит

Итальянский тренер покинет свой пост, если «Реал» не победит «Осасуну»

07 ноября 2024, 03:11 |
296
1
Терпение на пределе. Перес рассказал Анчелотти, когда его уволит
Getty Images/Global Images Украина. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес может уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.

Руководство «Реала» считает, что у команды великолепный состав и результаты, которые сейчас показывает «Реал» являются неприемлемыми. Перес сообщил Анчелотти, если мадридский клуб проиграет в следующем матче Ла Лиги против «Осасуны» – итальянский тренер останется без работы.

«Реал» отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков. В Лиге чемпионов «Реал» уже потерпел два поражения в четырех матчах, уступив в последнем поединке «Милану» (1:3).

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Falko
Так не переможе чи програє? А якщо нічия, тато Карло залишається чи валить? Я хвилююсь )
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