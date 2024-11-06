5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле все 90 минут и пропустил трижды. При этом 25-летнему футболисту удалось совершить 6 сейвов, что спасло Мадрид от разгромного поражения.

В социальной сети Twitter пользователь LosReyesDeEuropa опубликовал мем, на котором Андрей в образе военного своей спиной закрывает спящего ребенка («Реал») от ножей, гранат и ракет.

«Уважение Андрею Лунину – единственному, кто сегодня работал для того, чтобы мы не пропустили 6 голов», – подписал публикацию автор.

МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов