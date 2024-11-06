Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 11:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:39
2295
0

МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов

Андрей трижды пропустил от «Милана», но все могло быть гораздо хуже...

06 ноября 2024, 11:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:39
2295
0
МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов
Twitter

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле все 90 минут и пропустил трижды. При этом 25-летнему футболисту удалось совершить 6 сейвов, что спасло Мадрид от разгромного поражения.

В социальной сети Twitter пользователь LosReyesDeEuropa опубликовал мем, на котором Андрей в образе военного своей спиной закрывает спящего ребенка («Реал») от ножей, гранат и ракет.

«Уважение Андрею Лунину – единственному, кто сегодня работал для того, чтобы мы не пропустили 6 голов», – подписал публикацию автор.

МЕМ ДНЯ. Как Лунин спасал Реал от позора в Лиге чемпионов

По теме:
«Придется кого-нибудь выгнать». Экс-игрок Баварии обратился к Анчелотти
Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением
Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов
Милан Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Милан мемы фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 12:47 1
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри

Именитый ринг-анонсер считает, что Дюбуа заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира

Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 0
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри

Даниэль выбрал соотечественника

Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
Футбол | 06.11.2024, 12:32
Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
ФОТО. В одном купальнике. Украинская спортсменка показала, как отдыхает
Другие виды | 06.11.2024, 06:48
ФОТО. В одном купальнике. Украинская спортсменка показала, как отдыхает
ФОТО. В одном купальнике. Украинская спортсменка показала, как отдыхает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем