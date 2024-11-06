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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 09:38 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:56
669
0

ФОТО. Впервые в истории матч ЛЧ обслужит полностью украинская бригада судей

Историческое для украинского футбола событие произойдет на матче «Спарта» – «Брест»

06 ноября 2024, 09:38 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:56
669
0
ФОТО. Впервые в истории матч ЛЧ обслужит полностью украинская бригада судей
УАФ. Украинская бригада арбитров

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» Прага и французским «Брестом», который состоится 6-го ноября в 22:00 по киевскому времени, станет историческим для украинского футбола, ибо впервые в истории матч основного этапа Лиги чемпионов обслужит полностью украинская бригада арбитров.

Главным арбитром матча «Спарта» - «Брест» выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.

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Лига чемпионов Николай Балакин Спарта Прага Брест (Франция) фото Александр Беркут Дмитрий Запороженко Алексей Деревинский Денис Шурман Виталий Романов
Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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