ФОТО. Впервые в истории матч ЛЧ обслужит полностью украинская бригада судей

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» Прага и французским «Брестом», который состоится 6-го ноября в 22:00 по киевскому времени, станет историческим для украинского футбола, ибо впервые в истории матч основного этапа Лиги чемпионов обслужит полностью украинская бригада арбитров.

Главным арбитром матча «Спарта» - «Брест» выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.