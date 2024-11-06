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Саудовская Аравия
06 ноября 2024, 07:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:16
191
0

Тренер Аль-Хиляля озвучил сроки возобновления Неймара. Когда вернется?

Бразилец вернется через две недели

06 ноября 2024, 07:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:16
191
0
Тренер Аль-Хиляля озвучил сроки возобновления Неймара. Когда вернется?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар вновь получил повреждение в матче азиатской Лиги чемпионов. Тренер саудитов Жорже Жезуш рассказал о сроках возобновления звездного бразильца.

«С медицинской точки зрения, его колено восстановилось, но теперь у него будут проблемы, как в этом матче, потому что он долгое время не играл», – заявил специалист.

В матче Лиги чемпионов Азии против «Эстегляля» (3:0) футболист вышел на замену на 58-й минуте, а на 87-й был заменен из-за повреждений. В октябре прошлого года Неймар получил разрыв крестообразной связки колена. Из-за этой травмы он пропустил больше года.

Ранее сам Неймар прокомментировал свою травму, заявив, что получал предупреждение врачей.

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Неймар травма Аль-Хиляль Жорже Жезуш чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига чемпионов Азии
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
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