«Марадона заплатил за мои обнаженные фотографии, когда мне было 18 лет»
Удивительная история появилась на страницах Daily Star
Аргентинская модель Антонела Авельянеда рассказала историю о том, как ей помог Диего Марадона.
По её словам, легендарный аргентинец заплатил за обнаженные фото девушки неназванную сумму, когда ей было 18 лет – это была съемка для издания Playboy:
«Диего – любовь всей моей жизни. Моя звезда, кумир. Я познакомилась с ним, когда была очень молодой. Я продала такие съемки. Это был просто эксклюзив.
«Это было действительно круто. Он смог увидеть во мне звезду и красоту, которых я не осознавала.
«Для меня это была огромная сила, звезда его масштаба... и он сказал мне: «Ты самая известная женщина, которую я знаю в своей жизни. Для меня это была честь».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
О том, что она сделала с «деньгами Марадоны», она рассказала: «Мне было 18 лет, я заплатила за колледж цифрового маркетинга.
«Я помогла своей семье. Я создала магазин, я купила тогда машину, Corsa. Это была моя первая машина, она была великолепна.
«Я инвестировал в свою карьеру модели. Я ездила в Чили, в Мексику. Я очень скучаю по Диего», – цитирует 42-летнюю модель Daily Star.
Диего Марадона всегда любил красивых женщин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко одолела Игу в двух сетах во 2-м туре Оранжевой группы на WTA Finals 2024
Именитый тренер выделил Илью Забарного