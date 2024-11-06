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06 ноября 2024, 07:10 |
4111
0

«Марадона заплатил за мои обнаженные фотографии, когда мне было 18 лет»

Удивительная история появилась на страницах Daily Star

06 ноября 2024, 07:10 |
4111
0
«Марадона заплатил за мои обнаженные фотографии, когда мне было 18 лет»
EPA. Диего Марадона

Аргентинская модель Антонела Авельянеда рассказала историю о том, как ей помог Диего Марадона.

По её словам, легендарный аргентинец заплатил за обнаженные фото девушки неназванную сумму, когда ей было 18 лет – это была съемка для издания Playboy:

«Диего – любовь всей моей жизни. Моя звезда, кумир. Я познакомилась с ним, когда была очень молодой. Я продала такие съемки. Это был просто эксклюзив.

«Это было действительно круто. Он смог увидеть во мне звезду и красоту, которых я не осознавала.

«Для меня это была огромная сила, звезда его масштаба... и он сказал мне: «Ты самая известная женщина, которую я знаю в своей жизни. Для меня это была честь».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

О том, что она сделала с «деньгами Марадоны», она рассказала: «Мне было 18 лет, я заплатила за колледж цифрового маркетинга.

«Я помогла своей семье. Я создала магазин, я купила тогда машину, Corsa. Это была моя первая машина, она была великолепна.

«Я инвестировал в свою карьеру модели. Я ездила в Чили, в Мексику. Я очень скучаю по Диего», – цитирует 42-летнюю модель Daily Star.

Диего Марадона всегда любил красивых женщин.

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Диего Марадона фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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