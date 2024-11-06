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  4. 5 ноября состоялись матчи 2-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA
WTA
06 ноября 2024, 06:56 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:00
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5 ноября состоялись матчи 2-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA

Дабровски и Рутлифф одолели Эррани и Паолини, Доулхайд с Кравчик уступила Чан Хао-Чин и Кудерметовой

06 ноября 2024, 06:56 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:00
215
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5 ноября состоялись матчи 2-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

5 ноября состоялись матчи 2-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в трех сетах одолели итальянский тандем Сара Эррани / Эасмин Паолини. Канадке и новозеландке понадобился 1 час и 34 минут. На супертай-брейке Габриэла и Эрин отыграли один матчбол на подаче.

Американки Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик в трех партиях уступили тандему Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Игра завершилась за 1 час и 27 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 5 ноября

Белая группа. 1-й тур

  • Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – 1:6, 7:6 (7:1), [11:9]
  • Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) – Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова – 6:3, 3:6, [7:10]

Решающие матчи в этом квартете состоятся в четверг, 7 ноября. У дуэта Дабровски / Рутлифф две победы из двух возможных.

Турнирная таблица Белой группы после двух туров:

Видеообзор матча Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини

Видеообзор матча Доулхайд / Кравчик – Чан Хао-Чин / Кудерметова

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Сара Эррани Жасмин Паолини Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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