Испания06 ноября 2024, 06:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:02
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Кубок Испании. Осасуна отгрузила 5 мячей в ворота команды 6-го дивизиона
Дубль у победителей оформил Рауль Гарсия де Аро
06 ноября 2024, 06:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:02
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Вечером 5 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании.
Осасуна отгрузила 5 мячей в ворота команды Чиклана (5:0), клуба 6-го дивизиона.
Дубль у победителей оформил Рауль Гарсия де Аро.
Кубок Испании. 1/64 финала, 5 ноября
Голы: Рауль Гарсия, 50, 88, Икер Бенито, 54 (пен), Хосе Арнаис, 71, Мой Гомес, 77
Видео голов и обзор матча
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