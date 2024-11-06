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Испания
06 ноября 2024, 06:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:02
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0

Кубок Испании. Осасуна отгрузила 5 мячей в ворота команды 6-го дивизиона

Дубль у победителей оформил Рауль Гарсия де Аро

06 ноября 2024, 06:51 | Обновлено 06 ноября 2024, 07:02
60
0
Кубок Испании. Осасуна отгрузила 5 мячей в ворота команды 6-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании.

Осасуна отгрузила 5 мячей в ворота команды Чиклана (5:0), клуба 6-го дивизиона.

Дубль у победителей оформил Рауль Гарсия де Аро.

Кубок Испании. 1/64 финала, 5 ноября

Голы: Рауль Гарсия, 50, 88, Икер Бенито, 54 (пен), Хосе Арнаис, 71, Мой Гомес, 77

Видео голов и обзор матча

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Кубок Испании по футболу Осасуна видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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