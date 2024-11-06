ФОТО. Сын Бекхэма встречается с девушкой, которая старше его на 10 лет

Виктория Бекхэм не в восторге от отношений своего сына – Круза – с бразильськой продюсеркой Джеки Апостел, передает специализированный аккаунт «Game, set and match».

Дело в том, что Крузу 19 лет, а его подруге – 29, но Викторию больше задевают постоянные намёки девушки о том, что совсем скоро она организует ещё одну большую свадьбу в семействе Бекхэм:

«Виктория хочет, чтобы ее дети выросли и стали полноценными мужчинами. Для этого им нужно познавать мир и учиться, поэтому она считает, что Джеки хорошо влияет на Круза в этом плане. Но разница в возрасте, по мнению Вик, далека от идеала. Хотя она, возможно, и дала добро на эти отношения, в глубине души она надеется, что они не станут чем-то большим, чем просто приключением», – цитирует источник «GSM».

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«Что еще хуже, Вик в ярости в отношении Дэвида, потому что он, кажется, поощряет ситуацию, говоря, что Джеки сделает из Круза мужчину и что он просто развлекается. Но Вик спрашивает Дэвида, будет ли он смеяться, если в итоге они поженятся».

«Вик отметила, что если бы роли поменялись местами и Харпер в 19 лет встречалась с мужчиной на десять лет старше ее, Дэвид был бы в ярости».

Джеки Апостел – довольно талантливая личность.

«Она имеет бразильское и немецкое происхождение и, по некоторым данным, пожила в обеих странах. Она начала играть на фортепиано в возрасте двух лет, и изучала актерское мастерство и поэзию. В конце концов, она начала свою карьеру как певица и участница бразильской группы Schutz. Она перешла к написанию песен, чтобы «дать [своим песням] жизнь большую, чем та, которую она когда-либо могла предложить», – говорится в ее биографии на Spotify. С тех пор Апостел писала для Shy Smith, Girli, Cleo и других», – пишет про девушку портал SCMP.com.