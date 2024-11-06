Юношеская сборная Украины U-17 проведет два спарринга в Хорватии
Команда Юрия Мороза вышла во второй раунд квалификации Евро-2025 U-17
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 р.н.) планує провести два товариські матчі.
Синьо-жовта команда виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 U-17, посівши друге місце у своїй групі й вийшовши до другого етапу відбору.
Команда Юрія Мороза збереться 9 листопада, а 12 та 14 листопада відбудуться два спаринги між збірними України та Хорватії. Зустрічі пройдуть у місті Рієка, початок – о 14:30 та 11:00 відповідно.
Суперник українців також уже має путівку до наступної стадії кваліфікації Євро-2025. Збірна Хорватії випередила у своїй групі Нідерланди (3:1), Албанію (1:1) та Фарерські острови (7:0).
Матчі проти Хорватії стануть для синьо-жовтих підготовкою до наступного раунду кваліфікації ЧЄ U-17, який відбудеться навесні 2025 року.
Товариські матчі. Рієка (Хорватія)
- 12 листопада. 14:30. Хорватія U-17 – Україна U-17
- 14 листопада. 11:00. Хорватія U-17 – Україна U-17
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