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  4. Очень плохо судил. Бартулович пожаловался на арбитраж в матче Зари с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 04:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:54
32
0

Очень плохо судил. Бартулович пожаловался на арбитраж в матче Зари с ЛНЗ

Наставник луганской команды пояснил причины поражения в матче УПЛ

06 ноября 2024, 04:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:54
32
0
Очень плохо судил. Бартулович пожаловался на арбитраж в матче Зари с ЛНЗ
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер Зари Младен Бартулович негативно высказался о судействе в матче 12-го тура против ЛНЗ (1:2):

«Очень большое желание было, хорошее настроение было у команды. Очень хотели выиграть. И это помешало. На мой взгляд, арбитр очень плохо судил. Он помогал одной команде. Мичин ударил локтем Тилля – дали желтую карточку. А в таком же моменте судья не дал желтую для игрока ЛНЗ.

Во многих моментах арбирт трактовал по-разному. Это чувствовалось и влияло на команду. Не было какого-то момента, решившего судьбу матча, но разных моментов было много, и это повлияло на исход матча.

Мы потерпели очень досадное поражение, мы не его не заслуживали. Отлично сыграли первый тайм, во втором тоже очень хорошо начали. Не останавливались, играли активно. Но немного прибавили соперники.

Мы пропустили дополнительные голы в простых моментах. Шла подача, был рикошет. Очень досадно проигрывать матч, когда хорошо играли и имели много моментов».

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Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ судейство
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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