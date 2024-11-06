Ключевой защитник Динамо восстановился после травмы и поехал на матч ЛЕ
Денис Попов сможет сыграть за киевскую команду в поединке с Ференцварошем
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов отправился вместе с командой на матч основного раунда Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».
Центрбек киевского клуба восстановился после травмы, полученной в поединке с донецким «Шахтером» (1:1). По предварительной информации, он будет включен в заявку на матч 4-го тура Лиги Европы.
Игра между Динамо и Ференцварошем состоится в немецком Гамбурге 7 ноября в 22:00. В первых трех матчах Лиги Европы «Динамо» потерпело три поражения (разница мячей 0:6).
Денис Попов в текущем сезоне провел 13 матчей за Динамо и забил 1 гол.
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