Ключевой защитник Динамо восстановился после травмы и поехал на матч ЛЕ

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов отправился вместе с командой на матч основного раунда Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».

Центрбек киевского клуба восстановился после травмы, полученной в поединке с донецким «Шахтером» (1:1). По предварительной информации, он будет включен в заявку на матч 4-го тура Лиги Европы.

Игра между Динамо и Ференцварошем состоится в немецком Гамбурге 7 ноября в 22:00. В первых трех матчах Лиги Европы «Динамо» потерпело три поражения (разница мячей 0:6).

Денис Попов в текущем сезоне провел 13 матчей за Динамо и забил 1 гол.