Динамо продает билеты на матч УПЛ с Полесьем. Какова стоимость тикетов?
Цена входа на матч 13-го тура составляет от 300 до 500 грн
В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Полесье».
Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В киевском клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
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