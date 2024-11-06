Динамо продает билеты на матч УПЛ с Полесьем. Какова стоимость тикетов?

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Полесье».

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В киевском клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.