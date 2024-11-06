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  4. Динамо продает билеты на матч УПЛ с Полесьем. Какова стоимость тикетов?
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 03:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:08
112
0

Динамо продает билеты на матч УПЛ с Полесьем. Какова стоимость тикетов?

Цена входа на матч 13-го тура составляет от 300 до 500 грн

06 ноября 2024, 03:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:08
112
0
Динамо продает билеты на матч УПЛ с Полесьем. Какова стоимость тикетов?
ФК Динамо

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Полесье».

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В киевском клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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Динамо - Полесье Динамо Киев Полесье Житомир билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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