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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:01
68
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

06 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:01
68
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 10-го и 11-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ

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судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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