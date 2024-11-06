Украина. Премьер лига06 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:01
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
06 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 04:01
68
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 10-го и 11-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 10-го и 11-го туров УПЛ
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