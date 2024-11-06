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  4. Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2024, 03:03 |
63
0

Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире 2024

06 ноября 2024, 03:03 |
63
0
Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

6 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024.

Во 2-м туре Зеленой группы украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) сыграет против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одному квартете эти дуэты выступают вместе с парами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Барбора Крейчикова / Тейлор Таунсенд.

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Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Людмила Киченок Алена Остапенко Николь Мелихар Эллен Перес смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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