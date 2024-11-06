Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире 2024
6 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024.
Во 2-м туре Зеленой группы украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) сыграет против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
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Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
В одному квартете эти дуэты выступают вместе с парами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Барбора Крейчикова / Тейлор Таунсенд.
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