ДЕВУШКА ДНЯ. Такого красивого центрбека вы ещё не видели!

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Девушка дня» презентуем вам одну из самых красивых футболисток современности – 32-летнюю Сару Горден.

Девушка, несмотря на невысокий рост (1,68 м), играет в центре защиты и чудесно справляется со своими обязанностями – она является одной из лучших на своей позиции в NWSL, дважды попадая в сборную лиги.

Большую часть карьеры Сара провела в «Chicago Red Stars» (2016-2021), а сейчас она презентует один из самых известных женских футбольных клубов мира – «Angel City». Да, это тот самый клуб, акционерами которого являются такие знаменитости как: Натали Портман, Ева Лонгория и Джессика Честейн.

Сара на своей странице в Instagram представляет себя как профессиональную футболистку, модель и телеведущую.

Что ж, девушка чудесно осознает все свои сильные стороны – такого красивого центрбека вы ещё не видели: