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06 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:19
523
0

ФОТО. Украинская телеведущая встретила Довбика в Риме. Вот, что рассказала

Ольга Мартыновская повидалась с Артемом Довбиком в столице Италии

06 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:19
523
0
ФОТО. Украинская телеведущая встретила Довбика в Риме. Вот, что рассказала
Instagram. Артем Довбик и Ольга Мартыновская

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик перерепостил сторис ведущей «Мастер-Шеф» Ольги Мартыновской.

Встретились украинские селебрити в Риме: при каких обстоятельствах состоялась встреча, неизвестно, но, похоже, что возле одного из местных ресторанов.

Вот, что рассказала Ольга: «Оууу, йес! Кого встретили в Риме 😍 Прекрасный Артем Довбик».

«Все римляне подходят к нашему Артему пофотографироваться и трепещут от радости», – сообщила звезда телеканала СТБ.

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Артем Довбик Рома Рим фото lifestyle чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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