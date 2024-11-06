Другие новости06 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:19
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ФОТО. Украинская телеведущая встретила Довбика в Риме. Вот, что рассказала
Ольга Мартыновская повидалась с Артемом Довбиком в столице Италии
06 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:19
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Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик перерепостил сторис ведущей «Мастер-Шеф» Ольги Мартыновской.
Встретились украинские селебрити в Риме: при каких обстоятельствах состоялась встреча, неизвестно, но, похоже, что возле одного из местных ресторанов.
Вот, что рассказала Ольга: «Оууу, йес! Кого встретили в Риме 😍 Прекрасный Артем Довбик».
«Все римляне подходят к нашему Артему пофотографироваться и трепещут от радости», – сообщила звезда телеканала СТБ.
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