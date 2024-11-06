ФОТО. Украинская телеведущая встретила Довбика в Риме. Вот, что рассказала

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик перерепостил сторис ведущей «Мастер-Шеф» Ольги Мартыновской.

Встретились украинские селебрити в Риме: при каких обстоятельствах состоялась встреча, неизвестно, но, похоже, что возле одного из местных ресторанов.

Вот, что рассказала Ольга: «Оууу, йес! Кого встретили в Риме 😍 Прекрасный Артем Довбик».

«Все римляне подходят к нашему Артему пофотографироваться и трепещут от радости», – сообщила звезда телеканала СТБ.