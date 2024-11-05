ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.

На 52-й минуте Лунин спас мадридцев от счета 1:3. Звезда Милана Рафаэл Леау пробил головой, но украинец в прыжке дотянулся до мяча.

ВИДЕО. Отбил удар головой. Как Лунин спас от 1:3 против Милана в ЛЧ