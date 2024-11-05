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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:26
1316
0

ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ

Украинский вратарь совершил эффектный сейв на 52-й минуте

05 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:26
1316
0
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.

На 52-й минуте Лунин спас мадридцев от счета 1:3. Звезда Милана Рафаэл Леау пробил головой, но украинец в прыжке дотянулся до мяча.

ВИДЕО. Отбил удар головой. Как Лунин спас от 1:3 против Милана в ЛЧ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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