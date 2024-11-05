ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
Украинский вратарь совершил эффектный сейв на 52-й минуте
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.
На 52-й минуте Лунин спас мадридцев от счета 1:3. Звезда Милана Рафаэл Леау пробил головой, но украинец в прыжке дотянулся до мяча.
ВИДЕО. Отбил удар головой. Как Лунин спас от 1:3 против Милана в ЛЧ
PARADÓN DE ANDRIY LUNIN. pic.twitter.com/wTEYDLhAJa— MT2 (@madrid_total2) November 5, 2024
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