Лига чемпионов05 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
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ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС
Виктор Дьекереш мог сравнять счет в матче Лиги чемпионов
05 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
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5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити».
Поединок проходит на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Гости открыли счет на 4-й минуте усилиями Фила Фодена. Звездный форвард хозяев Виктор Дьекереш имел шанс сравнять счет для своей команды, однако нападающий не сумел переиграть Эдерсона.
Видео момента можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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