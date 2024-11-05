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  4. ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
423
1

ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС

Виктор Дьекереш мог сравнять счет в матче Лиги чемпионов

05 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:39
423
1
ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет на 4-й минуте усилиями Фила Фодена. Звездный форвард хозяев Виктор Дьекереш имел шанс сравнять счет для своей команды, однако нападающий не сумел переиграть Эдерсона.

Видео момента можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш Лига чемпионов
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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MIRRA
А чим він зірковий? ...виграв один чемпіонат Португалії?
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