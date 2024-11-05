ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

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Гости открыли счет на 4-й минуте усилиями Фила Фодена. Звездный форвард хозяев Виктор Дьекереш имел шанс сравнять счет для своей команды, однако нападающий не сумел переиграть Эдерсона.

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