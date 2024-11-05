ФОТО. Игроки и фанаты Реала поддержали пострадавших в Валенсии

5 ноября происходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Болельщики «Реала» вывесили, в поддержку пострадавших во время наводнения в Валенсии, на трибуне плакат с надписью: «Мы все – Валенсия». Также некоторые болельщики одели шарфы с эмблемой футбольного клуба «Валенсия». Самой масштабной поддержкой стало знамя пострадавшего региона, которое вывесили болельщики перед началом матча.

Игроки «Реала» перед матчем вышли в футболках с надписью «Мы все – Валенсия».

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