ФОТО. Игроки и фанаты Реала поддержали пострадавших в Валенсии
Болельщики «королевского клуба» развесили флаг Валенсии
5 ноября происходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Болельщики «Реала» вывесили, в поддержку пострадавших во время наводнения в Валенсии, на трибуне плакат с надписью: «Мы все – Валенсия». Также некоторые болельщики одели шарфы с эмблемой футбольного клуба «Валенсия». Самой масштабной поддержкой стало знамя пострадавшего региона, которое вывесили болельщики перед началом матча.
Игроки «Реала» перед матчем вышли в футболках с надписью «Мы все – Валенсия».
ФОТО.
Bonito gesto de este aficionado del Real Madrid en el Bernabéu en homenaje a las víctimas por la tragedia de la DANA#UCL pic.twitter.com/T7gWCKe8az— MARCA (@marca) November 5, 2024
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