Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:40
155
0

ФОТО. Игроки и фанаты Реала поддержали пострадавших в Валенсии

Болельщики «королевского клуба» развесили флаг Валенсии

05 ноября 2024, 23:38 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:40
155
0
ФОТО. Игроки и фанаты Реала поддержали пострадавших в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал - Милан

5 ноября происходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Болельщики «Реала» вывесили, в поддержку пострадавших во время наводнения в Валенсии, на трибуне плакат с надписью: «Мы все – Валенсия». Также некоторые болельщики одели шарфы с эмблемой футбольного клуба «Валенсия». Самой масштабной поддержкой стало знамя пострадавшего региона, которое вывесили болельщики перед началом матча.

Игроки «Реала» перед матчем вышли в футболках с надписью «Мы все – Валенсия».

ФОТО.

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Реал Мадрид Милан Реал - Милан Валенсия наводнение Лига чемпионов
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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