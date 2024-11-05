Снигур пробилась во второй раунд турнира в Исманинге
Украинка победила представительницу Германии
22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) одержала победу над немецкой спортсменкой Ларой Шмидт (WTA 549) в первом круге основного турнира ITF W75 в Исманинге.
Снигур продемонстрировала отличную игру, совершив 3 эйса, но допустив 3 двойные ошибки. Немка Шмидт, которая начала турнир с квалификации, отметилась одним эйсом и двумя двойными ошибками. Украинка использовала 5 из 8 брейк-пойнтов, тогда как её соперница смогла реализовать только 1 из 3.
ITF W75, Исманинг (Германия)
Дарья Снигур (Украина) [2] – Лара Шмидт (Германия) [Q] – 6:1, 6:3
В следующем раунде Дарью ожидает снова немка. Это будет победительница пары – Валентина Штайнер (WTA 1159) – Антонина Шмидт (WTA 454).
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