Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист УПЛ стал призером турнира ТЦК и СП по настольному теннису
Украина. Вторая лига
05 ноября 2024, 19:55 |
258
2

Экс-футболист УПЛ стал призером турнира ТЦК и СП по настольному теннису

В отчете о событии Ростислава Волошиновича называют «старшим солдатом»

05 ноября 2024, 19:55 |
258
2
Экс-футболист УПЛ стал призером турнира ТЦК и СП по настольному теннису
Фото Фионы Козак. В атаке старший солдат Ростислав Волошинович

Известный выступлениями за тернопольскую «Ниву», ривненский «Верес», «Львов», луцкую «Волынь» и ивано-франковское «Прикарпатье» футболист Ростислав Волошинович, сейчас играющий за второлиговый «Пробий» из Городенки, стал третьим призером турнира «Ліга нескоренних» с участием военнослужащих и служащих ТЦК и СП Ивано-Франковска. Об этом сообщает Фейсбук-страница Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

«3 место по настольному теннису занял старший солдат Ростислав Волошинович (Ивано-Франковский ОТЦК и СП)», - говорится в сообщении.

Ростислав Волошинович (в красном) - бронзовый призер "Ліги нескоренних" по настольному теннису

Самое интересное, что 33-летний полузащитник Волошинович является действующим игроком команды второй лиги «Пробий» из Городенки, которая занимает текущее второе место в группе А. Ростислав отыграл 9 из 12 поединков и заработал одну желтую карточку. Можно только восторгаться жертвенностью спортсмена, который, несмотря на соревновательный и тренировочный график, успевает нести службу в ТЦК и СП.

Напомним, что в августе 2023 года в Ивано-Франковске разразился скандал вокруг перволигового «Прикарпатья». Следователи Государственного бюро расследования заявляли, что разоблачили фиктивную схему, при которой фейковую военную службу проходили родственники руководства города и футболисты «Прикарпатья». В ходе расследования был произведен ряд задержаний, но продолжение дело не получило.

Март 2022-го. Андрей Павелко поздравляет Ростислава Волошиновича с принятием присяги

Несколько ранее, в начале полномасштабной войны сообщалось, что футболисты и тренеры «Прикарпатья» в полном составе вошли в ряды Вооруженных сил Украины. На принятие игроками и тренерами присяги прибыл лично тогдашний глава УАФ Андрей Павелко. Среди присягающих на видео и фото можно увидеть тогдашнего хавбека «Прикарпатья» Ростислава Волошиновича. В этом статусе Ростислав в комментариях в социальных сетях призвал приезжать служить в частности игрока английской Премьер-лиги Александра Зинченко.

По теме:
Новая партия «200-х» окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
Зимой команда Второй лиги группы А сменит главного тренера
Ростислав Волошинович Прикарпатье Ивано-Франковск Вторая лига Украины российско-украинская война
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 10:31 0
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри

Именитый ринг-анонсер поделился мнением относительно второго мегафайта

«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 08:25 1
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри

Звездный боксер ждет победы британца

Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Футбол | 05.11.2024, 13:13
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Сергей НАГОРНЯК: «Встречаются аутсайдеры ЛЧ, где Шахтёр должен выиграть»
Футбол | 05.11.2024, 17:40
Сергей НАГОРНЯК: «Встречаются аутсайдеры ЛЧ, где Шахтёр должен выиграть»
Сергей НАГОРНЯК: «Встречаются аутсайдеры ЛЧ, где Шахтёр должен выиграть»
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 12:47
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KvlaD
>>Можно только восторгаться жертвенностью спортсмена, который, несмотря на соревновательный и тренировочный график, успевает нести службу в ТЦК и СП.
Ответить
+1
KvlaD
Так он ТЦКшник? Пи..ор значит.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 10
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем