Экс-футболист УПЛ стал призером турнира ТЦК и СП по настольному теннису

Известный выступлениями за тернопольскую «Ниву», ривненский «Верес», «Львов», луцкую «Волынь» и ивано-франковское «Прикарпатье» футболист Ростислав Волошинович, сейчас играющий за второлиговый «Пробий» из Городенки, стал третьим призером турнира «Ліга нескоренних» с участием военнослужащих и служащих ТЦК и СП Ивано-Франковска. Об этом сообщает Фейсбук-страница Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

«3 место по настольному теннису занял старший солдат Ростислав Волошинович (Ивано-Франковский ОТЦК и СП)», - говорится в сообщении.

Ростислав Волошинович (в красном) - бронзовый призер "Ліги нескоренних" по настольному теннису

Самое интересное, что 33-летний полузащитник Волошинович является действующим игроком команды второй лиги «Пробий» из Городенки, которая занимает текущее второе место в группе А. Ростислав отыграл 9 из 12 поединков и заработал одну желтую карточку. Можно только восторгаться жертвенностью спортсмена, который, несмотря на соревновательный и тренировочный график, успевает нести службу в ТЦК и СП.

Напомним, что в августе 2023 года в Ивано-Франковске разразился скандал вокруг перволигового «Прикарпатья». Следователи Государственного бюро расследования заявляли, что разоблачили фиктивную схему, при которой фейковую военную службу проходили родственники руководства города и футболисты «Прикарпатья». В ходе расследования был произведен ряд задержаний, но продолжение дело не получило.

Март 2022-го. Андрей Павелко поздравляет Ростислава Волошиновича с принятием присяги

Несколько ранее, в начале полномасштабной войны сообщалось, что футболисты и тренеры «Прикарпатья» в полном составе вошли в ряды Вооруженных сил Украины. На принятие игроками и тренерами присяги прибыл лично тогдашний глава УАФ Андрей Павелко. Среди присягающих на видео и фото можно увидеть тогдашнего хавбека «Прикарпатья» Ростислава Волошиновича. В этом статусе Ростислав в комментариях в социальных сетях призвал приезжать служить в частности игрока английской Премьер-лиги Александра Зинченко.