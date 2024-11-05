«Мы оптимисты». Ярмоленко оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заявил, что «бело-синие» еще могут исправить ситуацию в Лиге Европы. Киевляне проиграли три стартовых матча турнира.

«Первые три игры мы провели против очень сильных соперников по итальянской и немецкой лигам. Наши результаты пока неудовлетворительны, но на это есть объективные причины.

Мы оптимисты и будем сражаться за каждое очко в следующих играх. Ничего не потеряно, у нас будут шансы завоевать очки и побороться за выход в плей-офф», – сказал Ярмоленко.

Матч «Динамо» - «Ференцварош» запланирован на четверг, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущих трех турах «бело-синие» потерпели три поражения. Подопечные Александра Шовковского проиграли "Лацио" (0:3), "Хоффенхайму" (0:2) и "Роме" (0:1).

Ранее Ярмоленко назвал главную особенность киевского «Динамо».