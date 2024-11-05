У него есть Золотой мяч. УАФ поздравила Блохина с 72-летием

УАФ поздравила Олега Блохина с 72-летием.

Олег Блохин за свою выдающуюся карьеру семь раз выигрывал Чемпионат СССР, пять раз Кубок СССР, трижды Суперкубок СССР, два Кубка обладателей кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА. Из индивидуальных наград: Золотой мяч 1975 года и трижды лучший футболист СССР. Дважды бронзовый призер Олимпийских игр.

Является рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера сборной Украины, а также выводил нашу сборную в четвертьфинал Чемпионата мира.

УАФ желает Олегу Владимировичу крепкого здоровья, сил, вдохновения и Победы для Украины!