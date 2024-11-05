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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 18:09 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:55
262
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Янг Бойз

6 ноября в 19:45 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов

05 ноября 2024, 18:09 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:55
262
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов.

На арене клуба Шальке встретятся донецкий Шахтер и швейцарский Янг Бойз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер набрал лишь 1 очко (ничья с Болоньей 0:0, поражения от Аталанты 0:3, Арсенала 0:1).

Янг Бойз находится в группе аутсайдеров, уступив во всех трех матчах (Астон Вилле 0:3, Барселоне 0:5, Интере 0:1).

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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