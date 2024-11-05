Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Янг Бойз
6 ноября в 19:45 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов.
На арене клуба Шальке встретятся донецкий Шахтер и швейцарский Янг Бойз.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер набрал лишь 1 очко (ничья с Болоньей 0:0, поражения от Аталанты 0:3, Арсенала 0:1).
Янг Бойз находится в группе аутсайдеров, уступив во всех трех матчах (Астон Вилле 0:3, Барселоне 0:5, Интере 0:1).
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO
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