Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Янг Бойз

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов.

На арене клуба Шальке встретятся донецкий Шахтер и швейцарский Янг Бойз.

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Шахтер набрал лишь 1 очко (ничья с Болоньей 0:0, поражения от Аталанты 0:3, Арсенала 0:1).

Янг Бойз находится в группе аутсайдеров, уступив во всех трех матчах (Астон Вилле 0:3, Барселоне 0:5, Интере 0:1).

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO