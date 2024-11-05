Доулхайд / Кравчик – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE

5 ноября состоятся матч 2-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Американский тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик сойдется с дуэтом Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.

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Поединок начнется 4-м запуском после игры Свентек – Гофф. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.

В одном квартете эти тандемы также играют вместе с парами Сара Эррани / Жасмин Паолини и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

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