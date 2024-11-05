Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 18:07 |
256
4

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»

Футболист назвал главную особенность киевского клуба

05 ноября 2024, 18:07 |
256
4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, общаясь с иностранными журналистами, назвал главную особенность киевского клуба.

«Динамо» – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.

Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог вообразить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики «Динамо» в эйфории кричат ​​твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами», – говорит Ярмоленко.

Ранее Андрей Ярмоленко вошел в число наиболее возрастных игроков «Динамо» в УПЛ.

По теме:
Лэмпард обратился к футболистам МЮ после ухода тен Хага. Что сказал?
Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»
Сергей НАГОРНЯК: «Ждем от Динамо и Шахтера первых голов и побед!»
Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Гамбург
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05 ноября 2024, 07:57 0
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»

Легенда бокса выделил Джека Демпси

ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05 ноября 2024, 05:08 4
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко

Жена Андрея Шевченко нечаянно засветила девушку Джордана

Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Футбол | 05.11.2024, 10:49
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Футбол | 05.11.2024, 16:33
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Сотні тисяч хлопчиків мріють...виїхати нафіг з країни!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Ткачук
Що є те є. В мене донька, якщо б був син, лише ВКДК.
Ответить
0
CheMP
...а раньше мечтали стать космонавтами! о,времена...о,нравы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 5
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем