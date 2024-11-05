Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, общаясь с иностранными журналистами, назвал главную особенность киевского клуба.

«Динамо» – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.

Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог вообразить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики «Динамо» в эйфории кричат ​​твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами», – говорит Ярмоленко.

Ранее Андрей Ярмоленко вошел в число наиболее возрастных игроков «Динамо» в УПЛ.