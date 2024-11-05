Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Футболист назвал главную особенность киевского клуба
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, общаясь с иностранными журналистами, назвал главную особенность киевского клуба.
«Динамо» – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.
Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог вообразить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики «Динамо» в эйфории кричат твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами», – говорит Ярмоленко.
Ранее Андрей Ярмоленко вошел в число наиболее возрастных игроков «Динамо» в УПЛ.
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