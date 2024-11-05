Сергей НАГОРНЯК: «Встречаются аутсайдеры ЛЧ, где Шахтёр должен выиграть»
Специалист отдал предпочтение горнякам
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Янг Бойз».
«Ожидания от матча такие: надеемся, что «Шахтер» забьет дебютный гол в этой Лиге чемпионов и одержит первую победу! Потому что после швейцарской команды соперники у «горняков» будут все сложнее. Реалии таковы! Украинским командам нужно зарабатывать очки. Нужно побеждать швейцарцев. Если не обыгрывать «Янг Бойз», то кого? «Баварию»?
Давайте говорить откровенно: встретятся две команды, которые являются аутсайдерами в турнирной таблице Лиги чемпионов. Но я все же надеюсь, что «Шахтер» победит. А если учитывать, что донецкий клуб будет играть на номинально домашнем поле, то тогда обязательно нужно побеждать!» – прокомментировал Нагорняк.
Напомним, ранее Владимир Шаран высказался относительно матча «Шахтер» – «Янг Бойз».
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