Сергей НАГОРНЯК: «Встречаются аутсайдеры ЛЧ, где Шахтёр должен выиграть»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Янг Бойз».

«Ожидания от матча такие: надеемся, что «Шахтер» забьет дебютный гол в этой Лиге чемпионов и одержит первую победу! Потому что после швейцарской команды соперники у «горняков» будут все сложнее. Реалии таковы! Украинским командам нужно зарабатывать очки. Нужно побеждать швейцарцев. Если не обыгрывать «Янг Бойз», то кого? «Баварию»?

Давайте говорить откровенно: встретятся две команды, которые являются аутсайдерами в турнирной таблице Лиги чемпионов. Но я все же надеюсь, что «Шахтер» победит. А если учитывать, что донецкий клуб будет играть на номинально домашнем поле, то тогда обязательно нужно побеждать!» – прокомментировал Нагорняк.

Напомним, ранее Владимир Шаран высказался относительно матча «Шахтер» – «Янг Бойз».