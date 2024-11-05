Ади ГЮТТЕР: «Болонья – очень крепкая команда»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Болоньи». Вот основные тезисы:

«Болонья – очень крепкая команда, которая провела блестящий прошлый сезон»

«Этим летом клуб возглавил опытный наставник Винченцо Итальяно. Не стоит забывать, что вместе с «Фиорентиной» он дошел до финала Лиги Конференций»

«У них есть четко определенная философия игры, сильные бомбардиры, а также крайне талантливые игроки, среди которых можно выделить Риккардо Орсолини, Дана Ндойе и Ремо Фройлера. Они одолели «Лечче» на этих выходных и набрались уверенности в себе»

«Матч с «Болоньей» таит в себе много опасностей, но будет крайне интересным для болельщиков. Я убежден, что мы точно не станем легкой добычей для соперника»

Матч между «Монако» и «Болоньей» состоится 4-го ноября в 22:00 по киевскому времени.