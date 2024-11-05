Лига чемпионов05 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:06
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Ади ГЮТТЕР: «Болонья – очень крепкая команда»
Коуч «Монако» провел пресс-конференцию перед матчем с «Болоньей»
05 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:06
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Болоньи». Вот основные тезисы:
- «Болонья – очень крепкая команда, которая провела блестящий прошлый сезон»
- «Этим летом клуб возглавил опытный наставник Винченцо Итальяно. Не стоит забывать, что вместе с «Фиорентиной» он дошел до финала Лиги Конференций»
- «У них есть четко определенная философия игры, сильные бомбардиры, а также крайне талантливые игроки, среди которых можно выделить Риккардо Орсолини, Дана Ндойе и Ремо Фройлера. Они одолели «Лечче» на этих выходных и набрались уверенности в себе»
- «Матч с «Болоньей» таит в себе много опасностей, но будет крайне интересным для болельщиков. Я убежден, что мы точно не станем легкой добычей для соперника»
Матч между «Монако» и «Болоньей» состоится 4-го ноября в 22:00 по киевскому времени.
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