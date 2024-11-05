Катарина Завацкая – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 ноября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 229) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

В 1/16 финала украинка играет против Панны Удварди (Венгрия, WTA 146). Время начала встречи – 17:10 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Тары Вюрт, либо против Дарьи Семенистой.

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