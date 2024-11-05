Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:34
89
0

Катарина Завацкая – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Кали

05 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:34
89
0
Катарина Завацкая – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

5 ноября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 229) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

В 1/16 финала украинка играет против Панны Удварди (Венгрия, WTA 146). Время начала встречи – 17:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Тары Вюрт, либо против Дарьи Семенистой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Завацкая сыграет в основной сетке на турнире WTA 125 в Колумбии
Завацкая, которую вызвали в сборную, в Боливии провела первый матч за месяц
Катарина Завацкая – Дарья Лодикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Панна Удварди Катарина Завацкая смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05 ноября 2024, 07:57 0
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»

Легенда бокса выделил Джека Демпси

«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 08:25 1
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри

Звездный боксер ждет победы британца

Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 16:20
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Футбол | 05.11.2024, 00:16
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Теннис | 04.11.2024, 23:52
Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 4
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем