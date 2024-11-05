Сергей НАГОРНЯК: «Ждем от Динамо и Шахтера первых голов и побед!»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» - «Янг Бойз», а также от противостояния Лиги Европы «Динамо» – «Ференцварош».

– Какие у вас ожидания от матча «Шахтер» - «Янг Бойз»?

– Ожидания от матча такие: надеемся, что «Шахтер» забьет дебютный в этой Лиге чемпионов гол и одержит первую победу! Потому что после швейцарской команды соперники у «горняков» будут все сложнее и сложнее. Реалии таковы! Украинским командам нужно очки брать. Надо побеждать швейцарцев. Если не обыгрывать «Янг Бойз», то тогда кого? «Баварию»?

– Встретятся две команды, которые еще голами не отличались в этой Лиге чемпионов. Тоже своего рода придает противостоянию изюминки?

– Да! Давайте говорить откровенно: встретятся две команды, которые на данный момент являются аутсайдерами в турнирной таблице Лиги чемпионов. Но я все-таки надеюсь, что «Шахтер» победит. А, если учитывать, что дончане будут играть встречу на номинально домашнем поле, то тогда вообще надо обязательно побеждать!

– А «Динамо» предстоит встретиться с «Ференцварошем», который подостойнее выглядит в этой еврокубковой кампании. Команда из Будапешта забивает и имеет три очка в своем активе! Здесь что думаете?

– Да, «Ференцварош» имеет лучше показатели. После поражений от «Андерлехта» и «Тоттенхэма» со счетом 1:2 они обыграли дома «Ниццу» 1:0. И мы все помним, как в 2020 году в Лиге чемпионов «Динамо» играло с «Ференцварошем». Тогда непросто было киевской команде. В Будапеште сыграли в голевую ничью 2:2, а в Киеве победили динамовцы 1:0. Но «Динамо» все равно психологически нужно как-то настраиваться на то, чтобы взять какие-то очки в этой встрече и забить! Да, у «Динамо» есть проблемы в линии обороны. Но легче будет в том плане, что киевская команда будет играть дома с венграми. Надеемся тоже, что и динамовцы наконец-то победят в этом сезоне еврокубков.

– Перед поединками на еврокубковой арене «Динамо» выиграло у «Ингульца» (5:2), а «Шахтер» оказался сильнее «Черноморца» (2:1). Это как-то поможет украинским командам в достижении позитивного результата против европейских команд?

– Да, УПЛ – это отдельный турнир. Но давайте скажем так: любая победа – это позитивные эмоции. Команды, которые борются за чемпионский титул в УПЛ, взяли по три очка. «Динамо» и «Шахтер» победили. Теперь киевляне и дончане спокойно и без давления готовятся к еврокубковым противостояниям. А мы ждем от Динамо и Шахтера первых голов и побед! Я думаю, что так и будет! Кто-то да выиграет! Но надеемся, что по три очка возьмут обе украинские команды.