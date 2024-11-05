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Украина. Первая лига
05 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:51
508
0

Первая лига. Успешный дебют Ковальца и дебютная победа Вирта

Обзор 15-го тура Первой лиги

05 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:51
508
0
Первая лига. Успешный дебют Ковальца и дебютная победа Вирта
ФК Металлист 1925. Ари Моура

2-4 ноября состоялись поединки 15-го тура Первой лиги Украины. В 7 матчах было забито 16 мячей.

«Эпицентр» разгромил со счетом 4:0 «Минай» на своем поле. Дубль в составе команды с Каменец-Подольского оформил Бендера. Еще по одному забитому мячу в свой актив записали Запорожец и лучший голеадор Первой лиги Кравчук. Беспроигрышная серия команды Сергея Нагорняка длится уже 5 матчей кряду. А вот для «Миная», наоборот, прервалась серия из четырех поединков без поражений, в которых закарпатцы пропустили только два мяча.

В третьем матче кряду не может победить «Агробизнес». На этот раз у команды из Волочиска отобрало очки «Подолье». Соперники в первом тайме обменялись голами и свели встречу к ничьей 1:1. Добавим, что на посту главного тренера хмельницкой команды дебютировал Сергей Ковалец, для которого «Подолье» является родным клубом (в нем он начинал карьеру футболиста).

Прорвало «Ниву» под руководством Юрия Вирта. С этим специалистом тернопольская команда впервые победила. Это произошло в домашнем для тернопольской команды поединке против «Прикарпатья». Подопечные Вирта выиграли матч со счетом 2:1. Интересно, что до этого коллектив из Ивано-Франковска в четырех поединках кряду не пропускал.

В центральном поединке тура «Кудровка» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Полтаву» и сравнялась с «муниципалами» по очкам. На голы Сторчоуса и Квасова полтавская команда сумела ответить забитым мячом в исполнении Одарюка.

«Мариуполю» также на чужом поле удалось добиться победы с довольно-таки крепкой «Викторией». Приазовцы выиграли матч с минимальным перевесом – 1:0. Победным голом во встрече отличился перед финальным свистком Зубков. К слову, с 37-й минуты сумская команда играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Шарай.

Еще одну выездную викторию в туре организовала ЮКСА, которая после вылета из Кубка Украины переиграла «Кремень» со счетом 1:0. Единственным голом в матче отличился под занавес встречи бразилец Вава, который постепенными шагами с 5 точными ударами в сезоне закрепляется на лидирующих позициях гонки голеадоров Первой лиги.

«Металлист 1925» в очень непростом поединке выиграл у запорожского Металлурга со счетом 2:0. Харьковская команда сумела распечатать ворота гостей только во второй половине второго тайма, когда дубль оформил бразилец Ари Моура. Для подопечных Патрика ван Леувена это уже четвертая победа кряду.

В Группе А с 28 очками по-прежнему лидирует «Агробизнес», за которым идут «Эпицентр» (20), «Буковина» (17) и «Металлист» (16). В Группе Б ситуация более интригующая. В первой четверке там идут «Полтава» (25), «Кудровка» (25), ЮКСА (24) и «Металлист 1925» (23), за которыми расположились «Виктория» (19) и «Мариуполь» (18).

В гонке голеадоров в Группе А уверенно с 8 голами в активе лидирует Даниил Кравчук (Эпицентр). В Группе Б закрепил за собой лидерство бразильский полузащитник «Металлиста 1925» Ари Моура с 7 забитыми мячами.

Первая лига. 15-й тур

Группа А

Эпицентр – Минай – 4:0
Голы: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41 (с пенальти), Запорожец, 58.

Подолье – Агробизнес – 1:1
Голы: Барыляк, 11 (автогол) – Толочко, 43.

Нива – Прикарпатье – 2:1
Голы: Ризнык, 13, Галадей, 21 (с пенальти) – Барчук, 90+1.

Группа Б

Полтава – Кудровка – 1:2
Голы: Одарюк, 35 – Квасов, 18, Сторчоус, 23.

Удаление: Щербак, 69 (Полтава).

Виктория – Мариуполь – 0:1
Гол: Зубков, 90.

Удаление: Шарай, 37 (Виктория).

Кремень – ЮКСА – 0:1
Гол: Вава, 86.

Металлист 1925 – Металлург – 2:0
Голы: Ари Моура, 70, 84.

По теме:
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обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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