ЭЙНЕЛ: «Важная победа и мы заслужили ее»
Легионер ЛНЗ высказался о матче против «Зари»
Полузащитник ЛНЗ Эйнел Соареш поделился эмоциями касательного своего возращения на футбольное поле после трехмесячного лечения от травмы. Игрок поучаствовал в победном матче 12-го тура УПЛ против «Зари» (2:1).
– Эйнел, поздравляем с возвращением на поле! Как самочувствие?
– Очень счастлив вернуться после трех месяцев, которые я пропустил из-за травмы. Также радуюсь результату который мы получили, это важная победа и мы заслужили ее.
– Твои первые прикосновения к мячу сегодня были очень успешны: красивый обыгрыш, опасный удар, также удачное открытие после которого забил Молло. Как ты готовился к матчу, прежде всего ментально?
– Да-да, мне пришлось быть очень психологически устойчивым и уверенным, чтобы быть готовым играть и я это сделал сегодня довольно удачно.
– Ты знал, что сегодня получишь игровое время?
– Нет, я не знал на 100%, но был уверен в этом.
– Каким ты видел этот матч со скамейки запасных?
– Наша команда играла лучше, мы просто заслуживали эти голы и эту победу, потому что мы сделали все, чтобы забрать три очка сегодня.
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