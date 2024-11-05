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  4. ЭЙНЕЛ: «Важная победа и мы заслужили ее»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 15:07 |
86
0

ЭЙНЕЛ: «Важная победа и мы заслужили ее»

Легионер ЛНЗ высказался о матче против «Зари»

05 ноября 2024, 15:07 |
86
0
ЭЙНЕЛ: «Важная победа и мы заслужили ее»
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Полузащитник ЛНЗ Эйнел Соареш поделился эмоциями касательного своего возращения на футбольное поле после трехмесячного лечения от травмы. Игрок поучаствовал в победном матче 12-го тура УПЛ против «Зари» (2:1).

Эйнел, поздравляем с возвращением на поле! Как самочувствие?

– Очень счастлив вернуться после трех месяцев, которые я пропустил из-за травмы. Также радуюсь результату который мы получили, это важная победа и мы заслужили ее.

Твои первые прикосновения к мячу сегодня были очень успешны: красивый обыгрыш, опасный удар, также удачное открытие после которого забил Молло. Как ты готовился к матчу, прежде всего ментально?

– Да-да, мне пришлось быть очень психологически устойчивым и уверенным, чтобы быть готовым играть и я это сделал сегодня довольно удачно.

Ты знал, что сегодня получишь игровое время?

– Нет, я не знал на 100%, но был уверен в этом.

Каким ты видел этот матч со скамейки запасных?

– Наша команда играла лучше, мы просто заслуживали эти голы и эту победу, потому что мы сделали все, чтобы забрать три очка сегодня.

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Андрій Вітренко Источник: YouTube
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