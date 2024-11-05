Суперзвезда Ман Сити может покинуть клуб. Это не Родри и не Холланд
Кевин де Брюйне еще никогда не был так близок к уходу
Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание GiveMeSport.
По информации источника, уход 32-летнего футболиста еще никогда не был столь вероятным.
В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне из-за травм провел лишь 6 матчей на клубном уровне, но сумел отметиться 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кевин де Брюйне может продолжить карьеру в MLS. Там им интересуется клуб «Сан-Диего».
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