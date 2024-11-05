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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 13:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:20
69
0

Артур МИКИТИШИН: «Мы знали, что будет тяжелая игра»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»

05 ноября 2024, 13:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:20
69
0
Артур МИКИТИШИН: «Мы знали, что будет тяжелая игра»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Артур, оправдал ли поединок ожидания?

– Мы знали, что будет тяжелая игра, поэтому ожидали именно такого футбола плюс погода сыграла свою роль, был сильный ветер. «Рух» – быстрый и сильный оппонент. К сожалению, пропустили после контратаки, после чего нам пришлось отыгрываться. Это удалось в начале второго тайма.

– Счет по игре?

– Мы могли забивать еще, создали неплохие моменты. Также шансы были и у соперника, поэтому в целом результат закономерен. Спасибо нашей команде за борьбу и хороший футбол. Надо готовиться к следующим матчам и уже там набирать больше очков.

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Артур Микитишин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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