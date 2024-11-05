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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 12:54 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:55
106
0

Андрей КЛИЩУК: «Нам не хватило немного фарта»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»

05 ноября 2024, 12:54 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:55
106
0
Андрей КЛИЩУК: «Нам не хватило немного фарта»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Андрей, чего не хватило для получения трех очков?

– Немного больше фарта. Со своей стороны старался сделать все, чтобы избежать пропущенного гола, но соперник все же забил. Будем работать, чтобы в следующем матче оставить ворота «сухими».

– Как оценишь матч со своей стороны?

– В целом неплохое противостояние с большим количеством моментов. Могли еще забивать. Агрессивный поединок, но мы выиграли много борьбы и действовали в больше на половине поля соперника. Не хватило только одного – забить на один гол больше, чтобы победить. Уверен, в дальнейшем будем забивать гораздо больше.

– Сегодня в центре защиты действовала необычная пара центральных защитников: Понедельник – Драмбаев. Как это повлияло на уверенность вратаря?

– Я бы не сказал, что непривычная. Понедельник уже играл на этой позиции, и довольно неплохо. Спасибо ребятам за отличную игру.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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