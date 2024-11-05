ФОТО. Легендарный игрок Ливерпуля вернулся на Энфилд

Немецкий «Байер», которым руководит Хаби Алонсо, встретится с «Ливерпулем» на Энфилде в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Испанец провел значительную часть карьеры в английской Премьер-лиге – играл за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. Алонсо за это время успел выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Болельщики «мерсисайдцев» имеют теплые воспоминания о бывшем игроке и ждут интригующий поединок «Ливерпуль» – «Байер».

Интересно, что эти команды последний раз играли в официальном матче между собой еще в 2005 году – в Лиге чемпионов «Ливерпуль» дважды победил с одинаковым счетом 3:1.

Начало матча – 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.