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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:54
865
0

ФОТО. Легендарный игрок Ливерпуля вернулся на Энфилд

Хаби Алонсо встретится со своей бывшей командой в Лиге чемпионов

05 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:54
865
0
ФОТО. Легендарный игрок Ливерпуля вернулся на Энфилд
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Немецкий «Байер», которым руководит Хаби Алонсо, встретится с «Ливерпулем» на Энфилде в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Испанец провел значительную часть карьеры в английской Премьер-лиге – играл за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. Алонсо за это время успел выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Болельщики «мерсисайдцев» имеют теплые воспоминания о бывшем игроке и ждут интригующий поединок «Ливерпуль» – «Байер».

Интересно, что эти команды последний раз играли в официальном матче между собой еще в 2005 году – в Лиге чемпионов «Ливерпуль» дважды победил с одинаковым счетом 3:1.

Начало матча – 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Ливерпуль Байер Хаби Алонсо
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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