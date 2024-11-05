Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 13 матчей (+11=2), а домашняя – 16 (+13=3).

Бело-синие преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ под руководством Александра Шовковского. Юбилейную «сотню» он празднует в 39-й игре, повторяя клубный рекорд Юрия Семина и Мирчи Луческу.

Николай Шапаренко становится автором 4-го дубля динамовцев в поединках с «Ингульцом». При этом первый его мяч оказывается 2100-м для киевлян в чемпионатах Украины и 30-м в карьере самого бомбардира (ЧУ – 22, КУ – 2, ЕК – 4, СУ – 2), а второй – 10-м в домашних баталиях бело-синих с красно-желтыми.

35-й мяч за «Динамо» забивает Владислав Ванат (ЧУ – 31, КУ – 1, ЕК – 3).

ФК Динамо. Владислав Ванат

Андрей Ярмоленко становится 6-м футболистом, сыгравшим за киевлян в УПЛ в 35 лет.

«Ингулец» терпит 3-е поражение кряду (мячи 3-9).

«Рекордная» безвыигрышная серия красно-желтых достигает 13 игр (=5-8).

Василий Кобин проводит 250-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (212 + 38).

«Шахтер» берет верх над «Черноморцем» в общем 3-й раз подряд (9-2), а на своем поле – 5-й (мячи 15-2).

Горняки продлевают домашнюю безничейную серию с «моряками» до 27 матчей (+24-3) и повторяют рекорд УПЛ, установленный «Динамо» в поединках с теми же одесситами.

Оранжево-черные забивают сине-черным в родных стенах 14 игр кряду.

«Шахтер» празднует 4-ю викторию подряд на своем поле (мячи 16-4).

Безничейная домашняя серия горняков достигает 14 матчей (+13-1), а общая голевая – 10.

Александр Зубков забивает 25-й мяч в рядах украинских клубов (ЧУ – 22, КУ – 1, ЕК – 2), а Артем Бондаренко – 20-й в УПЛ за оранжево-черных.

Безвыигрышная серия «Черноморца» в баталиях с «Шахтером» достигает 11 матчей (=2-9).

Команды Александра Бабича терпят 80-е поражение в чемпионатах Украины.

Одесситы обновляют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 19 игр подряд.

Артем Габелок становится автором 10-го гола «моряков» в гостях у горняков.

Руслан Ротань празднует 20-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

«Александрия» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 4-1).

Черно-желто-зеленые продлевают беспроигрышную серию до 16 игр (+10=5), повторяя личный рекорд 6-летней давности, а домашнюю голевую – до 11.

«Полесье» терпит первое поражение в нынешнем сезоне.

Житомиряне прерывают три свои рекордные серии: беспроигрышную – из 15 матчей (+9=6), голевую на выезде – из 5 и победную на чужих полях – из 3-х. Последний раз зелено-желтые уступали соперникам 21 апреля - 0:3 в гостях с «Динамо».

ЛНЗ берет верх над «Зарей» во всех трех встречах в УПЛ, причем с одним и тем же счетом – 2:1.

Черкасщане прерывают свою 5-матчевую «рекордную» серию без побед на чужих полях. Последнюю викторию на выезде они праздновали 13 мая – 3:1 с «Колосом».

«Сиреневые» обновляют два личных рекорда, забивая в общем 7 игр кряду, а в гостях – 5, и один антирекорд, пропуская на чужих полях 12 матчей подряд.

Безничейная серия «Зари» достигает 14 игр (+5-9).

«Колос» проводит 150-й матч в чемпионатах Украины.

«Ворскла» терпит 116-е поражение на своем поле и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий «Черноморцу».

Полтавчане не могут пробить оборону ковалевцев 273 минуты подряд.

«Колос» проводит 5-й сухой матч в этом сезоне, а «Ворскла» – 5-й безголевой.

«Оболонь» и «Верес» становятся соавторами 700-й нулевой ничьи в чемпионатах Украины, в том числе 10-й в этом сезоне.

Ровенчане подписывают 10-ю мировую под руководством Олега Шандрука, в том числе 3-ю кряду.

Красно-черные проводят 90-й безголевой матч и завершают свою рекордную забивную серию, которая составила 8 игр. Последний раз «Верес» оставался на «сухом пайке» 18 августа – 0:2 дома с «Кривбассом».

«Пивовары» обходятся без голов во всех трех встречах с ровенчанами.

«Карпаты» одерживают 3-ю победу подряд (мячи 5-0).

Общая сухая серия подопечных Владислава Лупашко достигает 380 минут, а домашняя – 290.

Олег Очеретько становится автором первого гола «Карпат» с пенальти.

ФК Карпаты. Олег Очеретько

«Левый берег» терпит первое крупное поражение на чужих полях в УПЛ (в 6-й игре).

«Аисты» 10-й раз обходятся без забитых мячей в элитном дивизионе.

Команда Виталия Первака продлевает свою общую безголевую серию до 633 минут, а гостевую – до 363-х.

«Рух», сделавший рекордную 4-ю ничью подряд на чужих полях, 20-й раз делит очки с хозяевами.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Дмитрий Топалов (ЛНЗ) и Александр Филиппов, 1-й – Венделл Габриел (оба – «Полесье») и Самуэль Нонго («Верес»).

10-й мяч в УПЛ забивает Евгений Смирный, 5-й – Олег Очеретько и Евгений Подлепенец, 1-й – Сергей Кисленко (в 8-й игре) и Молло Бессала (в 22-й).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Артем Габелок («Черноморец») и Евгений Смирный («Александрия»).

4-й дубль в чемпионатах Украины делает Владислав Ванат, 3-й – Николай Шапаренко.

19-летний защитник «Динамо» Тарас Михавко становится вторым игроком после экс-одноклубника Евгения Хачериди, совершившим три «самострела» в одном сезоне.

Евгений Подлепенец становится автором 200-го гола ЧУ-2024/25, а Ярослав Карабин забивает 100-й мяч гостей.

5-й сухой матч в УПЛ проводят Иван Пахолюк и Назарий Федоровский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ