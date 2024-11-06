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Испания
06 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:20
325
1

Назван лучший футболист, который играл за Барсу и Реал. Фигу – не лидер

Признание получил бразилец Роналдо

06 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:20
325
1
Назван лучший футболист, который играл за Барсу и Реал. Фигу – не лидер
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов, которые выступали за «Барселону» и «Реал».

Первую строчку занял легендарный бразилец Роналдо, который выиграл два Золотых мяча – второй в футболке «Реала».

Вторую позицию рейтинга занял Луиш Фигу – который в 2000 году перешел напрямую из «Барселоны» в «Реал», чем вызвал гнев у болельщиков «кулес».

Бронза в рейтинге у датчанина Микаэля Лаудрупа, который также в свое время перешел из стана «сине-гранатовых» в мадридский клуб.

В пятерку рейтинга также попали Самюэль Это'о и Георге Хаджи.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Топ-10 лучших игроков, которые играли за Барселону и Реал от GiveMeSport

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Роналдо Луиш Фигу Микаэль Лаудруп Самюэль Это'о Георге Хаджи Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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FCDK_87
Лаудруп - англієць?))
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