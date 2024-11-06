Назван лучший футболист, который играл за Барсу и Реал. Фигу – не лидер
Признание получил бразилец Роналдо
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов, которые выступали за «Барселону» и «Реал».
Первую строчку занял легендарный бразилец Роналдо, который выиграл два Золотых мяча – второй в футболке «Реала».
Вторую позицию рейтинга занял Луиш Фигу – который в 2000 году перешел напрямую из «Барселоны» в «Реал», чем вызвал гнев у болельщиков «кулес».
Бронза в рейтинге у датчанина Микаэля Лаудрупа, который также в свое время перешел из стана «сине-гранатовых» в мадридский клуб.
В пятерку рейтинга также попали Самюэль Это'о и Георге Хаджи.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.
Топ-10 лучших игроков, которые играли за Барселону и Реал от GiveMeSport
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