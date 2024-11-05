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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 11:37 | Обновлено 05 ноября 2024, 11:43
237
1

«Бражко – лицо Динамо». Эксперт проанализировал октябрьский период УПЛ

Олег Федорчук выбрал самого лучшего игрока и худшую команду месяца

05 ноября 2024, 11:37 | Обновлено 05 ноября 2024, 11:43
237
1
«Бражко – лицо Динамо». Эксперт проанализировал октябрьский период УПЛ
ФК Десна. Олег Федорчук

Известный тренер, а также авторитетный эксперт, Олег Федорчук подвел итоги октябрьского отрезка чемпионата Украины.

«Лучший игрок октября? Я выбираю Бражка. Сейчас именно он – лицо «Динамо». Ни отсутствие Ярмоленко, ни отсутствие Буяльского так не влияют на команду, как отсутствие Бражка. Его фигура очень значима для «Динамо» и сборной.

Худший клуб октября? Я бы назвал несколько команд. Первая – это «Рух», которое остановилось, у команды нет креатива. Хочется видеть большее разнообразие в тактическом плане. Думаю, в этом вина не только тренерского штаба и футболистов, но и менеджмента, потому что не все им удалось спрогнозировать.

В первую очередь – что в атаке будет проблема. Надо было кого-то искать, а не надеяться на одного Краснопира. У «Руха» очень велик травматизм в команде. Думаю, нужно просмотреть ряд позиций в тренировочном процессе. Здесь или где-то перегрузили, или еще что-нибудь.

Также не впечатляет «Ворскла». Состав у них не изменился, а команда просела и сейчас борется за выживание», – сказал Федорчук в интервью изданию Украинский футбол.

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Олег Федорчук Владимир Бражко Рух Львов Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Украинский футбол
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potemkin78
2 ошибки в написании фамилии игрока это 5
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