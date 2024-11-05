Экс-игрок ПСЖ и сборной Аргентины повесил бутсы на гвоздь

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Пасторе объявил об окончании профессиональной карьеры. Футболисту на сегодня 35 лет.

На протяжении последнего сезона футболиста находился без команды – всему виной постоянные травмы. Последним клубом в карьере Хавьера стала команда «Катар» из одноименной страны.

За годы выступлений Пасторе побывал в семи клубах, однако больше всего запомнился игрою за французский ПСЖ и итальянскую «Рому».

Суммарно на клубном уровне полузащитник провел 442 матча, в которых забил 76 мячей и отдал 86 результативных передач.

Кроме того, спортсмен являлся частью национальной сборной Аргентины. В составе родной страны Пасторе отыграл 29 поединков.

«Мое тело больше не выдерживало. Травма бедра была очень тяжелой и ограничила мою способность играть. Футбол покидал меня, и мой разум терял силы, потому что это было невыносимо. Наши пути разошлись», – сказал Пасторе.