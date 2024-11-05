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05 ноября 2024, 11:58 |
194
0

Экс-игрок ПСЖ и сборной Аргентины повесил бутсы на гвоздь

Хавьер Пасторе закончил карьеру в 35 лет

05 ноября 2024, 11:58 |
194
0
Экс-игрок ПСЖ и сборной Аргентины повесил бутсы на гвоздь
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Пасторе

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Пасторе объявил об окончании профессиональной карьеры. Футболисту на сегодня 35 лет.

На протяжении последнего сезона футболиста находился без команды – всему виной постоянные травмы. Последним клубом в карьере Хавьера стала команда «Катар» из одноименной страны.

За годы выступлений Пасторе побывал в семи клубах, однако больше всего запомнился игрою за французский ПСЖ и итальянскую «Рому».

Суммарно на клубном уровне полузащитник провел 442 матча, в которых забил 76 мячей и отдал 86 результативных передач.

Кроме того, спортсмен являлся частью национальной сборной Аргентины. В составе родной страны Пасторе отыграл 29 поединков.

«Мое тело больше не выдерживало. Травма бедра была очень тяжелой и ограничила мою способность играть. Футбол покидал меня, и мой разум терял силы, потому что это было невыносимо. Наши пути разошлись», – сказал Пасторе.

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Хавьер Пасторе ПСЖ Рома Рим сборная Аргентины по футболу завершение карьеры
Андрій Вітренко Источник: Relevo
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